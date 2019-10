Bootcamp Road 2 Web Summit arranca amanhã

A terceira edição do Road 2 Web Summit (R2WS), programa celebrado pela conferência e pela Startup Portugal, vai contar este ano com 75 startups nacionais. Este programa tem por base o apoio na aquisição de bilhetes para o programa Alpha da Web Summit, no valor de 50%, e dois dias de preparação intensiva num bootcamp [uma espécie de curso intensido] criado pela Startup Portugal para melhorar a presença das startups portuguesas.

O bootcamp arranca já amanhã e prolonga-se até quinta-feira, no Museu das Comunicações, em Lisboa, e vai focar-se “na performance das startups na Web Summit, desde as suas capacidades de preparar antecipadamente a sua presença, ao próprio pitch de cada empresa”, de acordo com o comunicado enviado às redações.

No último dia, “as empresas presentes terão, ainda, a oportunidade de conhecer o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa”.

As 75 startups seleccionadas são:

– aLocal alocal.ai

– Alphabet Sphere http://www.alphabetsphere.com/

– Azitek azitek.io

– B-CULTURE www.b-culture.com

– BBox Sports bboxsports.com

– Bityond https://bityond.com

– Blockbird Data https://blockbird.ventures/data/

– Bloq.it Bloq.it

– BonoVox LDA http://bonovox.ai

– CanHostMe CanHostMe.com

– Cityoo https://buildtoo.com/

– Clevermee Clevermee.com

– Cosmedesk cosmedesk.com

– Criteria Marathon LDA www.criteriamarathon.com

– Crucial e Alternativo http://crucialealternativo.pt

– dDataMarket ydata.ai

– dhabibic www.bic-solution.com

– EVA www.eva.xyz

– EXPLORE-IT https://exploreit-world.com

– FarmCloud http://farmcloud.io/

– FeelingFood www.feelingfood.pt

– Field field.pt

– Fixando https://www.fixando.pt/

– Getboarded http://getboarded.com

– HH Surge, Lda. http://hhsurge.com

– HomeCarShare — Portuguese Sustainable booking platform – HomeCarShare.com

– HomeMeals homemeals.pt

– Hood Community https://www.hoodcommunity.pt/

– Hubel Positive Lightning, Lda https://www.fulgurit.pt

– Ikual fast-mp.com

– Infinite Foundry https://www.infinitefoundry.com/

– Inlife Portugal http://inlifeportugal.com

– IOTECH – Innovation on Technology iotech.pt

– JMP Information Systems http://www.jmpis.com

– Jobt www.jobt.pt

– kulile https://www.kulile.fr

– Leilao24 http://leilao24.pt/

– MedLive medlive.pt

– Modatta www.modatta.org

– Muuv http://muuv.pt

– nanet.pt https://open-world.app

– Omnicare www.omnicare.pt

– Optishower www.builtrix.tech

– Ournet www.ournet.online

– PIPA APS https://programapipa.pt/

– Planless www.planless.io (opening in some days)

– Plicca https://plicca.com

– PREZE www.preze.pt

– Primelayer www.primelayer.pt

– Reckon.ai http://reckon.ai/

– Redcatpig Studio redcatpig.online

– RevoPlay.com www.revoplay.com

– Seedimo seedimo.com

– SensoMatt www.sensomatt.com

– Shimejito https://workvisaeurope.site.live

– Shopsail shopsail.net

– Sneat www.sneat.tech

– Spider CT https://www.suently.com

– Sprint CV sprintcv.com

– Taikai https://taikai.network

– Take eat https://take-eat.pt/

– The Gruupup Company www.gruupup.com

– Ticolas www.ticolas.com

– Triad Health AI triadhealthai.com

– Twihive Digital www.digital.twihive.com

– Twoosk www.twoosk.com

– Ubirider, S.A. www.ubirider.com

– Vawlt Technologies, S. A. https://vawlt.io

– Whitebrim http://whitebrim.co

– Wikinight, Lda wikinight.eu

– wisetrack https://wisetrack.pt

– WISEWARE http://wisewaresolutions.com

– XLR8 Revenue Management https://xlr8rm.com/

– YOUSHIP www.you-ship.com

– Zap Guru https://zap.guru