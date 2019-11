Brittany Kaiser. “Estamos tão desprotegidos em 2020 como nas eleições de 2016”

A agenda da antiga diretora de desenvolvimento de negócio da Cambridge Analytica tem uma agenda farta em sessões na conferência sobre tecnologia e empreendedorismo. De manhã, lançou as apostas para o desfecho das eleições presidenciais americanas de 2020; à tarde, voltou à carga, para reforçar que são necessárias leis para proteger os cidadãos de manipulação de dados pessoais, com o intuito de evitar influências políticas.

“Tem sido o pior ano e meio da minha vida”, resumiu Brittany Kaiser, durante a conferência de imprensa na Web Summit. “Confrontar aquilo que se ajudou a criar e passar a colaborar com legisladores (…) é a grande campanha da minha vida, proteger as pessoas para que isto [influência em momentos eleitorais] não volte a acontecer”.

Em 2018, Kaiser denunciou as práticas da empresa Cambridge Analytica, cujo modelo de negócio ajudou a desenvolver. Ao longo destes meses, deu várias entrevistas, protagonizou um documentário da Netflix sobre o tema – The Great Hack – e ainda teve tempo para escrever um livro sobre o tema, Targeted. Curiosamente, livro com data de publicação coincidente com a obra lançada por outro whistleblower do caso Cambridge Analytica, Christopher Wylie.

Nesta sua “campanha” de vida, repete a frase que tem pautado as suas intervenções nos últimos meses. “Os dados são o novo petróleo, o melhor asset do mundo. Somos produtores desse bem e não temos acesso a um mercado de biliões de dólares”. Kaiser vai mais longe, garantindo que é necessário tomar medidas para os momentos eleitorais que se avizinham – antes das eleições nos EUA, ainda haverá eleições no Reino Unido, em dezembro. Na conferência de imprensa, voltou a apontar as armas a Mark Zuckerberg, que acusa de estar a ajudar as práticas de influência política, com a medida de não escrutinar as mensagens veiculadas nos anúncios políticos.

“Não podemos esperar até as eleições”, resumiu Kaiser. “A maior ameaça à nossa democracia não é externa, é interna. Estamos tão desprotegidos em 2020 como estávamos em 2016. E digo isto porque em 2016 eu estava lá, os meus colegas trabalhavam as campanhas e eu vi como as coisas eram feitas. Aquilo que vi foi weaponization [direcionamento das mensagens] criada para ter pessoas como eu, mulheres e minorias, a afastarem-se das urnas, a não ir votar”.

“Falta literacia digital” para distinguir aquilo que é uma mensagem política direcionada, garantiu Kaiser. “Temos falta de legislação e regulação para nos proteger”. Para Kaiser, esta legislação deveria partir, em parte, das big tech – empresas como o Facebook ou a Google – mas isso não estará a acontecer.

Kaiser explicou que não teve mais contacto com Alexander Nix, da entretanto extinta Cambridge Analytica, mas deixou no ar que o líder da empresa britânica ainda estará no ativo. “Tenho ouvido muita gente dizer que ele continua a ter encontros com figuras de topo a nível político, mas espero que tenham aprendido algo com isto”.

Com o passar do tempo, tanto os testemunhos de Brittany Kaiser como as declarações de Christopher Wylie revelaram que a Cambridge Analytica tinha trabalhado na campanha de Donald Trump e na campanha UKIP, que defendia a saída do Reino Unido da União Europeia. Apresentando mensagens persuasivas aos eleitores indecisos, através de plataformas digitais, os serviços da Cambridge Analytica tiveram influência nestes momentos políticos, em 2016. Questionada sobre a existência de empresas semelhantes ao antigo empregador, Kaiser não resiste à ironia. “Gostava que existissem apenas algumas para enumerar, mas a verdade é que existem várias”.

Já sobre a retirada de anúncios políticos no Twitter, Kaiser vê a decisão de Jack Dorsey, CEO da plataforma, com sentimentos mistos. “Não acho que remover anúncios do Twitter seja uma solução permanente. Precisamos de anúncios políticos para levar as pessoas a votar, mas acho que é triste termos de chegar a este ponto”.