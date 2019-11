Web Summit, dia 1: Do Brexit, à moeda do Facebook até ao Cambridge Analytica

No dia 1 da Web Summit, depois do arranque (considerado o ‘dia 0’ desta segunda-feira), o Brexit foi um dos temas mais falados e relevantes, com Tony Blair e o chefe das negociações da União Europeia para o Brexit, Michel Barnier, a deixarem alguns alertas.

Em destaque também esteve Brittany Kaiser, a delatora do caso Cambridge Analytica com algumas acusações à forma como os dados pessoais dos utilizadores (ainda) são usados de forma ilegítima mas mas não faltaram nos vários palcos celebridades de áreas diferentes, incluindo os ex-futebolistas Eric Cantona e Ronaldo.

O evento serviu ainda para o Fundo Europeu de Investimento (FEI) e a Instituição Financeira de Desenvolvimento (IFD) assinarem um compromisso de 15 milhões de euros no Faber Tech II, um novo fundo early-stage que irá investir em startups ibéricas em fase inicial que desenvolvam software em torno de dados. Este é o quarto compromisso com fundos portugueses no âmbito do programa Portugal Tech, a parceria de venture capital entre o FEI e a IFD anunciada pelo Primeiro-Ministro português, António Costa, há um ano na abertura da anterior edição do Web Summit.

Deixamos de seguida alguns destaques dos artigos do dia:

“Trump é um presidente que é fundamentalmente não americano, que pega nos nossos valores e que os rasga”. Brittany Kaiser, uma das delatoras do caso Cambridge Analytica nos artigos: “Se a campanha de Trump nos mantiver em casa, vai ganhar em 2020”

Brittany Kaiser. “Estamos tão desprotegidos em 2020 como nas eleições de 2016”

Tony Blair: “Um novo referendo sobre o Brexit teria um resultado diferente”

O antigo primeiro-ministro britânico manifestou esperança numa nova consulta sobre a saída do Reino Unido da União Europeia.

Michel Barnier: “O Brexit é uma escola de paciência”

O chefe das negociações da União Europeia para o Brexit alertou para as consequências “subestimadas” da saída do Reino Unido. Em causa está a “complexa e extraordinária negociação que já dura há três anos”, e cujas consequências têm sido “subestimadas”. Nos próximos anos, sublinhou, será preciso construir com o Reino Unido uma parceria que beneficie tanto quem fica do lado de dentro como do lado de fora.

Vinci escolhe Lisboa para testar controlos de segurança “sempre a andar”

O aeroporto de Lisboa vai começar a testar um modelo de reconhecimento facial dos passageiros que promete ser “sempre a andar”.

Lixo plástico marinho. Do mar português para uma garrafa da Coca-Cola

Coca-Cola trouxe à WS alguns exemplares das suas garrafas produzidas com 25% de lixo plástico marinho. Toneladas de lixo retiradas do mar português

Calibra. “Nunca ninguém construiu uma wallet digital para o mundo inteiro”

Responsável pelo projeto Calibra, do Facebook, esteve na Web Summit para falar sobre os desafios de construir “uma wallet digital para o mundo inteiro”.

Wikipedia. “O projeto impossível” que quer ser um oásis na crise de confiança

CEO da Wikimedia fala na “crise da confiança” na sociedade. Wikipedia quer ser solução, com contributo para distribuição de conhecimento.

Uber partilha 200 trotinetas em Lisboa a partir desta terça-feira

Trotinetas da Jump vão juntar-se às 1750 bicicletas que a plataforma norte-americana já partilha em Lisboa desde fevereiro, 24 horas por dia.

Avião híbrido da Airbus ganha asas já em 2021

Airbus diz que daqui a dez anos a indústria estará tão verde como a ferrovia. Protótipo da Airbus recebe passageiros em 2030; testes quase a arrancar

António Mexia: “Vamos ter 100% de renováveis nos próximos 20 anos”

Líder da EDP esteve na Web Summit onde deixou promessas de que a empresa portuguesa faz parte da agenda climática: “precisamos de ação e já”.

Paddy Cosgrave: Web Summit é um caldeirão de ideias

Durante uma conferência de imprensa, o CEO da Web Summit destacou o crescimento que cimeira tem tido desde 2009 – ano que foi feito uma espécie de piloto, tendo o evento arrancado a sério em 2010

Verizon: “5G não é simplesmente um novo G”

Ronan Dunne destacou o papel que a tecnologia pode ter no combate às alterações climáticas.

Aptoide cria empresa para vender soluções para indústria automóvel

Loja portuguesa de aplicações móveis juntou-se aos franceses da Faurecia para agrupar serviços para fabricantes automóveis.

Costa vai defender taxação a gigantes do digital

O primeiro-ministro, António Costa, aproveitará a sua presença na Web Summit, quarta-feira, para defender a taxação dos “grandes gigantes do digital”, que “não são tributados em sítio nenhum” e fazem “concorrência desleal” às empresas presentes no evento.

