Já há bilhetes para Web Summit na versão online. De 99 a 999 euros

Tudo indica o teste correu bem. A empresa que organiza a Web Summit, teve o seu primeiro evento totalmente online esta semana, com a versão da Web Summit da América do Norte. O Collision era suposto realizar-se em Toronto, mas desde o início de março que a organização anunciou que a conferência deste ano, por causa da pandemia de covid-19, iria ser online.

A estreia da plataforma em web app – uma página normal de internet, mas com várias ferramentas e áreas, ao estilo app – que permite tentar replicar o ambiente de conferência online “foi um grande sucesso”, admite Paddy Cosgrave. Quarta-feira o CEO da empresa responsável pela Web Summit (WS), Collision e Rise (em Hong Kong) anunciou não só alguns pormenores sobre a WS 2020 – será de 2 a 4 de dezembro -, mas também que a plataforma da conferência criada pela sua equipa em oito semanas vai poder ser licenciada e usada por outros eventos e organizações já este verão.

Mal terminou o Collision, ontem à noite, a organização colocou online os preços para a Web Summit 2020. Apesar das incertezas – só em outubro é que as autoridades portuguesas vão indicar se há ou não possibilidade de haver algum público presencial.

Já no início do mês Paddy Cosgrave admitia que havia várias limitações no negócio devido à pandemia, sem concretizar e, no caso dos bilhetes para os participantes, a versão online das suas conferências passava de médias em torno dos 500 euros pelos três dias de conferência presencial, para os 100 euros na versão online.

Os preços para WS2020 começam, nesta fase (costumam aumentar de valor mais perto do evento), precisamente nos 99 euros, com a organização a destacar acesso a mais de 100 horas de conteúdo vídeo ao vivo e em streaming, encontros com mais de 100 participantes, a possibilidade de explorar mais de 30 tópicos das principais tendências da indústria e, através da escolha do que se quer ver, “construir a sua própria Web Summit”. Network e ligação a outros profissionais através das apps, bem como “possibilidade de fazer ligações valiosas através das recomendações inteligentes da app”, são outros dos destaques, bem como workshops.

Bem mais caro é o acesso VIP, com os bilhetes a chegarem aos 999 euros, onde será possível ter acesso ao chamado lounge dos oradores. Há preços mais baixos para empresas e para grupos e a organização já admitiu que irá oferecer alguns milhares de ingressos a estudantes (e não só) em Portugal – este ano, pela primeira vez, haverá um palco/canal de vídeo só sobre o país.