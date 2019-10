A mulher mais poderosa de Hollywood (e rainha de Star Wars) na Web Summit

Kathleen Kennedy lidera a Lucasfilm que produz Star Wars mas é também conhecida por ser a produtora mais bem sucedida em receitas do mundo e é responsável por ET, Indiana Jones e companhia.

Começou a carreira ao mesmo tempo que Steven Spielberg ganhava asas no cinema. Foi com ele e com o marido Frank Marshall que fundaram em 1981 a Amblin Entertainment e todos os filmes épicos que se seguiram, de ET a Regresso ao Futuro, passando pela lista de A Lista de Schindler.

É desde 2012 (quando a Disney comprou a empresa) a presidente dos estúdios LucasFilm, substituindo George Lucas. Com o sucesso do regresso Star Wars, além do seu já vasto currículo, foi recentemente considerada pela Vanity Fair “a mulher mais poderosa de Hollywood”. O ano passado, seis anos apenas após a compra da empresa por 4 mil milhões de dólares, a Disney já tinha recuperado todo o dinheiro investido nos estúdios liderados por Kathleen Kenndy. Na Web Summit, em Lisboa, que começa já a 4 de novembro e decorre até dia 7, Kennedy poderá falar do uso da tecnologia no cinema e vários níveis.

Por um lado, conhece bem a forma como a inteligência artificial está a conseguir substituir atores humanos por outros criados por computador, tal como se viu com Peter Cushing, o ator conhecido na saga como Governador Tarkin e que morreu em 1994, mas ‘renasceu por 3D CGI em 2016 no filme Star Wars: Rogue One.

Por outro, a líder da Lucasfilm poderá abordar a nova era do streaming de conteúdos que traz novos desafios e oportunidades à indústria cinematográfica – a Lucasfilm está dentro da estratégia do grupo Disney para o lançamento em novembro do seu serviço Disney+.

Os seus créditos não podiam ser mais impressionantes e com ligação à história do cinema. Além de ter ajudado a lançar 60 filmes que amealharam já 8 nomeações para Óscares, os 11 mil milhões de dólares de receitas conseguidos (incluindo três dos filmes mais rentáveis da história do cinema) tornam Kennedy num ícone da indústria. À frente dela em produtores com mais receitas conseguidas nos EUA, só mesmo Kevin Feige (responsável pelos estúdios da Marvel) e o seu amigo Steven Spielberg.

No final deste ano (19 dezembro) surge o IX capítulo Star Wars: A Ascensão de Skywalker, cujas pré-vendas de bilhetes já estão a bater recordes.

Do seu currículo como produtora, destacamos ainda os vários Indiana Jones, o já clássico ET, Gremlins, A Cor Purpura, os vários Regresso ao Futuro, Goonies, Império do Sol, Quem Tramou Roger Rabbit, A Lista de Schindler e Jurassic Park.