Portugal conquista startups estrangeiras pela diversidade

Lisboa não estava no topo das preferências dos norte-americanos da Cloudflare para abrir um novo escritório na Europa. Só que a capital portuguesa saltou para a linha da frente da empresa que disponibiliza uma rede de distribuição de conteúdo e serviços de segurança na Internet. A DefinedCrowd começou em Seattle, nos Estados Unidos, mas mudou o centro de engenharia para Lisboa. As fundadoras das duas empresas estiveram no palco principal da Web Summit a explicar como a diversidade ajudou Portugal a conquistar as startups internacionais.

Comecemos pela DefinedCrowd. “Normalmente, sou a única engenheira na sala. Mas a igualdade acontece naturalmente nos nossos escritórios. 42% dos nossos trabalhadores são mulheres e não fiz nada propositadamente para isso”, assinalou Daniela Braga. A portuguesa que fundou a startup que ajuda a desenvolve sistemas de inteligência artificial, está prestes a tornar-se “não uma bilionária mas uma mulher milionária em Portugal”.

Além da diversidade, Daniela mudou a base do negócio dos Estados Unidos para Portugal por causa do “talento português, da qualidade das universidades, do apoio do Governo e da Startup Lisboa. Estamos a ajudar algumas das 500 maiores empresas do mundo – como a Amazon – a partir de Portugal”, assinalou a “doutora Braga”, como foi apelidada por Filomena Cautela, a moderadora do debate.

DefinedCrowd. Tornar as máquinas capazes de nos entender é com ela

A responsável da Cloudflare recordou a passagem por Lisboa de John Graham-Cumming, o CTO da empresa. “Ele veio a Lisboa antes de tomar a decisão final e falou com algumas startups. Ele ficou tão impressionando com a diversidade das startups. Nota-se muito a diferença em comparação com Londres e São Francisco”, notou Michelle Zatlyn.

Tal como no caso da DefinedCrowd, os norte-americanos foram conquistados pela qualidade das universidades e pelos programas para o Governo atrair estrangeiros e mesmo os nacionais que saíram do país de origem durante a passagem da troika por Portugal. “Lisboa é a São Francisco de há 15 anos”, afirmou a responsável da Cloudflare.