Calibra. “Nunca ninguém construiu uma wallet digital para o mundo inteiro”

Desde que foi anunciado, o projeto de criação de uma infraestrutura de pagamentos pelas mãos do Facebook foi alvo de escrutínio e de críticas – tanto pelos reguladores como pelos bancos centrais. Na Europa, França e Alemanha explicaram mesmo que não queriam o desenvolvimento da plataforma em solo europeu. No palco da Web Summit, Kevin Weil fez uma espécie de ponto de situação do projeto, que já está no radar da Comissão Europeia, especialmente na área da concorrência.

“Nunca ninguém construiu uma wallet digital para o mundo inteiro”, explica Weil, que faz questão de frisar a mesma mensagem já deixada na altura do anúncio, em junho: a Calibra e a Libra foram pensadas para os milhões de pessoas sem acesso a produtos financeiros. “Há 1,7 mil milhões de pessoas sem acesso a uma conta bancária, que guardam as suas poupanças porque é a única opção que têm.

No palco principal da Web Summit, Weil preferiu não responder diretamente à questão de se foi um erro apresentar o whitepaper da Calibra e da Libra tão cedo. “Anunciámos tudo com muita antecedência e fizemo-lo porque é algo que vai demorar algum tempo, é infraestrutura bancária. Sabíamos que íamos passar muito tempo a falar com reguladores e com bancos centrais, para ter essas discussões e ter em conta o feedback” no desenvolvimento do produto.

Além de uma moeda digital, a Libra, o whitepaper apresentado pelo Facebook continha também o anúncio de uma plataforma de apoio, a Calibra, que estaria disponível numa aplicação independente. Ainda assim, seria possível fazer pagamentos ou enviar dinheiro a contactos através do Messenger ou do WhatsApp, também produtos do universo Facebook. Mas uma infraestrutura desta dimensão não poderia ser construída sozinha: para isso, foi ainda anunciada a Associação Libra, composta por empresas de várias áreas, empenhadas no desenvolvimento da infraestrutura bancária. Ao longo dos meses, com o aumento o escrutínio, empresas como o eBay, Stripe, Visa, Mastercard, Mercado Pago ou a PayPal optaram por sair da associação. Se há quem esteja disposto a sair, também há empresas interessadas em fazer parte do desenvolvimento da plataforma, garante Kevin Weil.

“Há 18 meses era uma ideia e hoje temos 21 membros envolvidos”, explicou, garantindo que, o Facebook, enquanto membro, tem o mesmo poder de voto dos restantes membros da associação.

Kevin Weil não explicou se o projeto conseguirá cumprir o prazo de lançamento em 2020, preferindo explicar que os produtos só serão lançados após “aprovação do regulador”, algo que já tinha sido anunciado. Também explicou que não há margem para um lançamento separado da plataforma Calibra e da moeda digital. “Temos de garantir que é tudo feito de forma segura, que crie confiança no consumidor”, explicou.

A concluir a intervenção, Kevin Weil ressalva que o Facebook está preparado para uma “longa viagem” de desenvolvimento, logo desde o início. E, nesse longo processo de desenvolvimento, está preparado para uma batalha pela confiança do consumidor. “Vão existir pessoas que não se sentem confortáveis a usar um produto financeiro do Facebook – e não há mal nisso”.

“Acho que isto não é o tipo de coisa que se vai espalhar como uma rede social, vai demorar anos. E há muitas coisas que não demorar a acontecer.”