Web Summit: Líder da Huawei e Snowden na noite de abertura

Edward Snowden e Guo Ping, o presidente do conselho de administração da Huawei, vão ser os protagonistas da noite de abertura da Web Summit deste ano. Foi divulgado esta terça-feira o programa de abertura da quarta edição da cimeira tecnológica em Portugal e que também vai contar com a presença de vários portugueses no palco do Altice Arena.

Oficialmente, a Web Summit vai arrancar às 18h30, com a presença de Paddy Cosgrave no palco. Cinco minutos depois, chegará a vez de o norte-americano Edward Snowden entrar nos ecrãs do Altice Arena. O homem que expôs os sistemas de vigilância em massa dos Estados Unidos vai contar a história da sua vida através de uma ligação vídeo.

Perto das 19h, as mulheres vão tomar conta do palco. Filomena Cautela volta ao Altice Arena – depois da co-apresentação da Eurovisão em 2018 – para moderar uma conversa sobre como Portugal está a atrair empresas tecnológicas. Daniela Braga, a fundadora da DefinedCrowd, vai participar neste debate de 12 minutos em conjunto com Michelle Zatlyn, co-fundadora da Cloudflare, que, em julho, anunciou a abertura do seu centro europeu em Portugal.

Às 19h13, sobe ao palco Guo Ping para falar sobre a tecnologia 5G, numa altura em que a Huawei tem enfrentado alguns obstáculos por parte do governo dos Estados Unidos.

Pelas 19h30, começa um debate de 20 minutos sobre a poupança de água e que terá a participação de Jaden Smith, Gary White e Paul O’Callaghan, três dos protagonistas do documentário Brave Blue World.

A cerimónia de abertura vai terminar perto das 20h, com o regresso do primeiro-ministro, António Costa, e do presidente da câmara de Lisboa, Fernando Medina.

A primeira parte da abertura da Web Summit começa às 17h, com apresentações de várias startups portuguesas e internacionais que poderão vir a dar cartas já em 2020.

A edição de 2019 da Web Summit vai decorrer entre 4 e 7 de novembro no Altice Arena e na FIL. São esperados 70 mil participanes.